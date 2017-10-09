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THY Uçağının 12 Bin Metrede Yıldırımın İçinden Geçtiği Anlar Kamerada

THY UÇAĞININ 12 BİN METREDE YILDIRIMIN İÇİNDEN GEÇTİĞİ ANLAR KAMERADA

THY'nin Abu Dabi-İstanbul seferini yapan Airbus 330 uçağının 12 bin metrede yıldırımların arasından geçtiği anları, pilot Emre Çınfar sabit kamera ile görüntüledi.

Tarih : 09 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Thy Uçağının 12 Bin Metrede Yıldırımın İçinden Geçtiği Anlar Kamerada(10/10)6

Türk Hava Yolları'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den İstanbul'a gelen Airbus 330 tipi uçağı 12 bin metrede iken fırtınada nadir görülen Aziz Elmo Ateşi adı verilen atmosferdeki elektriklenme olayının içinden geçti. O anları kaydeden pilot Emre Çıngar, ilginç görüntüleri kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

HAYRETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

Şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar kötü havadan kaçınma yapıyor. Bir süre önce de 12 bin metre yükseklikte THY uçağının pilotu Emre Çıngar'ın kaydettiği görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.

RESMEN GÖRSEL ŞOV

THY'nin Abu Dabi'den İstanbul'a gelecek Airbus 330 tipi uçağı İran hava sahası üzerindeyken pilotlar yıldırımlara yakalanmamak için yoğun çaba verdi. THY uçağı gök gürültülü ve şimşekli havalarda ortaya çıkan Aziz Elmo Ateşi adı verilen atmosferik olayın arasından saatte 780 kilometrelik hızla yoluna devam etti. Bu sırada ise kokpitten tüm çıplaklığıyla görülen ışık kümesi pilotlara görsel bir şov yaşattı.

O ANLAR KAMERADA

O anları kaydeden pilot, görüntüleri kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Pilot Emre Çıngar'ın paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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