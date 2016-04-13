

Alınan bilgiye göre, THY'nin Şanghay-İstanbul Atatürk Havalimanı seferini yapan TK27 sefer sayılı uçağında hırsızlık meydana geldi.



Uçağın kabin bölümündeki baş üstü dolapları açan hırsızlar, çantalarından bir şeyler alıyormuş gibi yaparak yolcuların bagajlarını boşalttı.



Hırsızları fark eden kabin ekipleri, bir süre yolcuları gözlemledi. Erkek yolcu kabindeki çantaları karıştırıp, bulduğu değerli eşyaları kadına verdiğini fark etti.



Uçakta dağıtılan yastıkların kılıflarına ve çantalarına çaldıkları para ve değerli eşyaları koyan Deng Fanzi ve Zou Wuyın uçaktaki kabin memurları tarafından suçüstü yakalandı.



Yolcuların da bu konuda beyan vermesi üzerine şahıslar, diğer yolculardan ayrı uçağın boş bir kısmına oturtuldu. Daha sonra kabin ekipleri tarafından gözetim altında tutulan hırsızların durumu kokpit ekibine bildirildi.



Olay üzerine kaptan pilot, Atatürk Havalimanı ile bağlantı kurdu. Uçağa polis isteyen pilot, hırsızlık olayı yaşandığını aktardı. Uçağın Atatürk Havalimanı'na saat 05.10'da iniş yapmasının ardından hırsızlar polis tarafından emniyete götürüldü. Çantada ve yastık kılıfının içinde yaklaşık 400 dolar ve değerli eşyalar bulunduğu ileri sürüldü. Olayda parası çalınan 2 yolcu da şikâyetçi oldu.



Emniyette ifade veren yabancı yolcular ve kabin ekibi daha sonra ayrıldı. Emniyet çıkışında yolculardan biri, “Uçakta bagajımı karıştırırken gördüm.” dedi.



Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan hırsızlar, adliyeye sevk edildi.