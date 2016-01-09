THY UÇAĞINDA İNANILMAZ OLAY !
Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçan Danimarkalı bir yolcunun uçuşta el bagajındaki paralarını çalmaya çalışan Çinli yolcu an be an görüntülendi.
Türk Hava Yolları uçağında bir yolcunun dikkati sonucu hırsızlık anlarının görüntülenmesiyle kabin faresi yakalandı. THY'nin İstanbul-Bangkok uçağında seyahat eden bir yolcu,9 saat 30 dakika süren uçuş sırasında Ma Qiquan adlı Çinli yolcunun başüstü dolaplarındaki el bagajını kurcalandığını gördü.
İçinde 5 bin 50 Euro'nun da olduğu Danimarkalı bir yolcunun çantadan paraları alan yolcuyu cep telefonu ile çekmeye başladı. Çinli hırsız ise görüntü alındığının farkına ise varmadı.
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