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thy uçağında inanılmaz olay !

THY UÇAĞINDA İNANILMAZ OLAY !

Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçan Danimarkalı bir yolcunun uçuşta el bagajındaki paralarını çalmaya çalışan Çinli yolcu an be an görüntülendi.

Tarih : 09 Ocak 2016, 12:19
Puan Ver : Thy Uçağında İnanılmaz Olay !(6/10)7


Türk Hava Yolları uçağında bir yolcunun dikkati sonucu hırsızlık anlarının görüntülenmesiyle kabin faresi yakalandı. THY'nin İstanbul-Bangkok uçağında seyahat eden bir yolcu,9 saat 30 dakika süren uçuş sırasında Ma Qiquan adlı Çinli yolcunun başüstü dolaplarındaki el bagajını kurcalandığını gördü.



İçinde 5 bin 50 Euro'nun da olduğu Danimarkalı bir yolcunun çantadan paraları alan yolcuyu cep telefonu ile çekmeye başladı. Çinli hırsız ise görüntü alındığının farkına ise varmadı.








Etiketler: Thy  Uçağında  İnanılmaz  Olay      haber

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