

Türk Hava Yolları uçağında bir yolcunun dikkati sonucu hırsızlık anlarının görüntülenmesiyle kabin faresi yakalandı. THY'nin İstanbul-Bangkok uçağında seyahat eden bir yolcu,9 saat 30 dakika süren uçuş sırasında Ma Qiquan adlı Çinli yolcunun başüstü dolaplarındaki el bagajını kurcalandığını gördü.







İçinde 5 bin 50 Euro'nun da olduğu Danimarkalı bir yolcunun çantadan paraları alan yolcuyu cep telefonu ile çekmeye başladı. Çinli hırsız ise görüntü alındığının farkına ise varmadı.