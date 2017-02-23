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thy uçağında bomba paniği

THY UÇAĞINDA BOMBA PANİĞİ

THY'nin Miami-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçağında bir yolcu kabin ekibine "üzerimde bomba var" dedi.

Tarih : 23 Şubat 2017, 10:17
Puan Ver : Thy Uçağında Bomba Paniği(10/10)9


Türk Hava Yolları'nın (THY) Miami-İstanbul seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan TK-78 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçakta Uçkun Erdem isimli bir yolcu kapıların kapanmasının ardından kabin ekibine "üzerimde bomba var" dedi.



Kabin memurlarının durumu polise bildirmesi üzerine uçağa gelen ekipler Uçkun Erdem'i ve yanında bulunan annesini gözaltına aldı. Polisler, Uçkun Erdem ile ön ve arkasındaki 3 sıra koltukta oturan yolcuların tüm valizlerini ve el bagajlarını indirerek tekrar arama yaptı.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Thy  Uçağında  Bomba  Paniği    haber

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