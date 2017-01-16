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THY UÇAĞINA YILDIRIM İSABET ETTİ


THY UÇAĞINA YILDIRIM İSABET ETTİ
Tarih : 16 Ocak 2017, 16:31
Puan Ver : Thy Uçağına Yıldırım İsabet Etti(5/10)2


İstanbul-Dalaman seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.



Türk Hava Yolarının TK-2552 sefer sayılı Airbus 321 tipi TC-JRC kuyruk tescilli uçağı Dalaman seferini yapmak üzere sabah saatlerinde Atatürk Havalimanından havalandıktan bir süre sonra yıldırım isabet etti. Airbus 321 tipi uçak Dalaman Havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.



Olumsuz bir duruma rastlanmadı



Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, uçak İstanbul yolcularını alarak Dalaman Havalimanından havalandı ve saat 13.40'da Atatürk Havalimanına iniş yaptı.



 



kaynak:habertürk








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