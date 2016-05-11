

İstanbul - Riga seferini yapacak olan THY uçağına 'polis imdat' hattını arayan bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı.







Uçak kalkmadan önce yapılan ihbarı ve ihbarcıyı aratıran polis uçakta bulunan 1 kişiyi tespit edip gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu kişinin sahte ihbarı yapan kişi olduğu belirtiliyor.