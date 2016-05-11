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THY UÇAĞINA BOMBA İHBARI


THY UÇAĞINA BOMBA İHBARI
Tarih : 11 Mayıs 2016, 12:06
Puan Ver : Thy Uçağına Bomba İhbarı(6/10)4


İstanbul - Riga seferini yapacak olan THY uçağına 'polis imdat' hattını arayan bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı.



Uçak kalkmadan önce yapılan ihbarı ve ihbarcıyı aratıran polis uçakta bulunan 1 kişiyi tespit edip gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu kişinin sahte ihbarı yapan kişi olduğu belirtiliyor.








Etiketler: Thy  Uçağına  Bomba  İhbarı    haber

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