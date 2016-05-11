THY UÇAĞINA BOMBA İHBARI
İstanbul - Riga seferini yapacak olan THY uçağına 'polis imdat' hattını arayan bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı.
Uçak kalkmadan önce yapılan ihbarı ve ihbarcıyı aratıran polis uçakta bulunan 1 kişiyi tespit edip gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu kişinin sahte ihbarı yapan kişi olduğu belirtiliyor.
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