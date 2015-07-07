THY UÇAĞINA BOMBA İHBARI
Türk Hava Yolları'nın Bangkok-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Yeni Delhi'ye acil iniş yaptı. Uçakta bomba araması yapılıyor...
Daha önce birçok kez bomba ihbarı yapılan THY uçaklarına bir yenisi daha eklendi.
Bangkok-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye indi. Uçaktaki 148 yolcunun tahliye edilmesinin ardından uçakta bomba araması yapılıyor.
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