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thy uçağına bomba ihbarı

THY UÇAĞINA BOMBA İHBARI

Türk Hava Yolları'nın Bangkok-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Yeni Delhi'ye acil iniş yaptı. Uçakta bomba araması yapılıyor...

Tarih : 07 Temmuz 2015, 12:57
Puan Ver : Thy Uçağına Bomba İhbarı(9/10)10


Daha önce birçok kez bomba ihbarı yapılan THY uçaklarına bir yenisi daha eklendi.



Bangkok-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye indi. Uçaktaki 148 yolcunun tahliye edilmesinin ardından uçakta bomba araması yapılıyor.








Etiketler: Thy  Uçağına  Bomba  İhbarı    haber

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