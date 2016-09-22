THY UÇAĞI ZORUNLU OLARAK TRABZON'A İNDİ
Türk Hava Yolları'nın (THY) Pakistan'dan gelen ve İslamabad- İstanbul seferini yapan uçağı teknik bir arıza nedeniyle zorunlu olarak Trabzon'a indi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) Pakistan'dan gelen ve İslamabad- İstanbul seferini yapan uçağı teknik bir arıza nedeniyle zorunlu olarak Trabzon'a indi.
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