

Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket eden THY'ye ait uçağın kabininde sahipsiz bir cep telefonu bulundu. Bunun üzerine, Bulgaristan hava sahasındaki uçağın kaptan pilotu, trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek zorunlu iniş için izin istedi.



Gerekli izinlerin alınması ardından uçak, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Yolcular uçaktan alınarak terminale götürüldü. Uçakta güvenlik prosedürleri gereğince yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.