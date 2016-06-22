

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün Maskat'tan İstanbul'a gelen TK-775 sefer sayılı uçağı, saat 05.30'da inişe geçtiği sırada, pist yakınlarında uçan martı sürüsüne çarptı. Çarpmaya rağmen THY uçağı Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde indi.







İnişin ardından pilot kuleyi uyararak kuşlara çarptığını ve bazı ölen kuşların da pist üzerine yayıldığını söyledi.







Bunun üzerine, Atatürk Havalimanı uçuş kulesi görevlileri, Maskat uçağının arkasından gelen TK-1807 Süleymaniye, TK- 428 Kazan, TK-656 Cazayir, TK-773 Kuveyt uçaklarını uyardı. Böylece iniş pozisyonunda olan 4 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.







ÜÇ MARTI ÖLÜSÜ PİSTTEN TEMİZLENDİ







Kuşların çarptığı THY'nin TK-775 sefer sayılı uçağı teknik hangar önüne çekildi ve ilk belirlemelere göre uçakta bir hasar oluşmadığı görüldü.







Bu arada, pilotun uyarısı üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri piste çıkarak temizlik başlattı. Yapılan kontroller sonucunda pist üzerinde 3 martı ölüsü bulundu. Temizliğin tamamlanmasından sonra uçuşlar normale döndü.