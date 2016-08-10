

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan İstanbul'a gelmek için havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağının Mısır'ın başkenti Kahire'ye zorunlu iniş yaptığı belirtildi.







Mısırlı yetkililerden alınan bilgiye göre, bu sabah Riyad'dan kalkan TK 145 sefer sayılı THY uçağı, Pakistanlı bir yolcunun sağlık sorunları nedeniyle Kahire Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı