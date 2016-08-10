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thy uçağı kahire'ye zorunlu iniş yaptı

THY UÇAĞI KAHİRE'YE ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Riyad-İstanbul seferini yapan THY uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kahire Havaalanı'na indi.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 16:54
Puan Ver : Thy Uçağı Kahire'ye Zorunlu İniş Yaptı(0/10)


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan İstanbul'a gelmek  için havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağının Mısır'ın başkenti  Kahire'ye zorunlu iniş yaptığı belirtildi.



Mısırlı yetkililerden alınan bilgiye göre, bu sabah Riyad'dan kalkan  TK 145 sefer sayılı THY uçağı, Pakistanlı bir yolcunun sağlık sorunları nedeniyle  Kahire Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı








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