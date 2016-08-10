THY UÇAĞI KAHİRE'YE ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Riyad-İstanbul seferini yapan THY uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kahire Havaalanı'na indi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan İstanbul'a gelmek için havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağının Mısır'ın başkenti Kahire'ye zorunlu iniş yaptığı belirtildi.
Mısırlı yetkililerden alınan bilgiye göre, bu sabah Riyad'dan kalkan TK 145 sefer sayılı THY uçağı, Pakistanlı bir yolcunun sağlık sorunları nedeniyle Kahire Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı
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