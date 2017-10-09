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Thy Uçağı, Kabindeki Koku Nedeniyle Viyana'ya Acil İniş Yaptı
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THY UÇAĞI, KABİNDEKİ KOKU NEDENİYLE VİYANA'YA ACİL İNİŞ YAPTI


THY Uçağı, Kabindeki Koku Nedeniyle Viyana'ya Acil İniş Yaptı
Tarih : 09 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Thy Uçağı, Kabindeki Koku Nedeniyle Viyana'ya Acil İniş Yaptı(9/10)5

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Brüksel seferini yapan uçak, içeride geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedilmesi üzerine Viyana Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

YOLCULARDA GÖZ YANMASINA NEDEN OLDU

THY'den yapılan açıklamaya göre, Brüksel'e gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan TC-JPR Airbus 320 tipi TK 1945 sefer sayılı uçakta, kalkıştan bir süre sonra geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedildi.

YOLCULAR BOŞALTILDI

Durumun kaptana bildirilmesi üzerine Viyana Uluslararası Havalimanı'na mecburi iniş yapan uçakta, yolcularda herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı. Yetkililerce uçakta teknik inceleme başlatılırken, yolcular bekleme salonuna alındı.

İSTANBUL'DAN UÇAK GİDİYOR

THY, incelemenin uzaması ihtimaline karşı, 3 bebeğin de aralarında bulunduğu 129 yolcunun seyahatlerine devam etmesi için Atatürk Havalimanı'ndan bir uçak gönderdi.

Uçağın yerel saat ile 18.00'de Viyana'da olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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