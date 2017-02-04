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thy uçağı iran'a acil iniş yaptı!

THY UÇAĞI İRAN'A ACİL İNİŞ YAPTI!

İstanbul'dan Vietnam'a gitmekte olan THY yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İran'a acil iniş yaptı

Tarih : 04 Şubat 2017, 10:37
Puan Ver : Thy Uçağı İran'a Acil İniş Yaptı!(10/10)7


Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'a acil iniş yaptı.



İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul'dan Vietnam gitmekte olan THY'e ait Airbus 300-330 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Hava Limanı'nda acil iniş yaptı.



Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi'ne nakletti.



Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.



 



kaynak:habertürk








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