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thy uçağı hamile yolcusu için acil iniş yaptı

THY UÇAĞI HAMİLE YOLCUSU İÇİN ACİL İNİŞ YAPTI

Türk Hava Yolları'nın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan İstanbul'a gelen uçağında bulunan hamile bir yolcunun düşük tehlikesi olunca uçak, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 13:32
Puan Ver : Thy Uçağı Hamile Yolcusu İçin Acil İniş Yaptı(6/10)6


Malezya'nın Kuala Lumpur Havalimanı'ndan havalanan TK61 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın Airbus 330 tipi uçağı pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı'na yaklaştığı sırada hamile bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibi durumu hemen kokpit ekibine bildirirken pilot da  Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne  hasta yolcusunun olduğunu söyleyerek iniş önceliği istedi.Pilot, kuleye aynı zamanda doktor olan yolcunun hamileliği ile ilgili sıkıntısı ve kanaması olduğunu belirterek, uçağa iniş önceliği istedi. THY uçağı saat 03.57'de  Atatürk Havalimanı'na indikten sonra hamile yolcunun sağlık kontrolünden geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Pilot ve kule arasında geçen konuşma şöyle yansıdı :Pilot: Hasta bir yolcumuz var. Bu sebeple inişte öncelik rica ediyoruz. İstanbul yaklaşmayla temas kurup koordine edebilir misiniz?Kontrolör: Tabii efendim. Hasta yolcunun cinsiyeti ve durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Pilot: Bayan yolcumuz hamileliği ile ilgili sıkıntısı var. Kanaması var. Bu yüzden öncelik istedik.Kontrolör: Anladım yaşı hakkında bilginiz var mıdır? Pilot: Yaşı hakkında şu an bilgim yok onunla ilgili hemen öğrenebilirim.Kontrolör: Anlaşıldı şirketinizden mi ambulans talep edersiniz DHMİ'den mi?Pilot: Ambulans talep etmedik. 212 (park yeri) numaralı kapıya yanaşacağız. Direkt olarak doktor zaten karşılayacak. Şu an kanaması var ama hastanın kendisi zaten doktormuş kendisi çok öyle acil olarak bir ambulans istemedi.








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