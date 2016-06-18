

Uçağın arka kargo kapağı kasasında oluşan yapısal hasar nedeniyle uçak seferden çekildi. Yolcular 3 saat 45 dakikalık gecikme ile Taipei'ye gönderildi.







THY'nin bu gece saat 02.20'de Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gidecek olan TK-24 sefer sayılı, TC-JJV kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi, "HEYBELİADA" adlı uçağı, seferini yapmak üzere 209 numaralı salondan 335 yolcusunu aldı.