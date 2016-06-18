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thy uçağı, araca çarptı

THY UÇAĞI, ARACA ÇARPTI

Uçağın arka kargo kapağı kasasında oluşan yapısal hasar nedeniyle uçak seferden çekildi. Yolcular 3 saat 45 dakikalık gecikme ile Taipei'ye gönderildi.

Tarih : 18 Haziran 2016, 10:21
Puan Ver : Thy Uçağı, Araca Çarptı(7/10)6


Uçağın arka kargo kapağı kasasında oluşan yapısal hasar nedeniyle uçak seferden çekildi. Yolcular 3 saat 45 dakikalık gecikme ile Taipei'ye gönderildi.



THY'nin bu gece saat 02.20'de Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gidecek olan TK-24 sefer sayılı, TC-JJV kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi, "HEYBELİADA" adlı uçağı, seferini yapmak üzere 209 numaralı salondan 335 yolcusunu aldı.








Etiketler: Thy  Uçağı  Araca  Çarptı    haber

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