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thy uçağı acil iniş yaptı

THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkıp Frankfurt'a giden Türk Hava Yolları'na ait bir uçak, kabin içinde sahipsiz bir cep telefonu bulunduğu için acil olarak Nürnberg Havalimanı'na indi.

Tarih : 30 Kasım 2015, 14:41
Puan Ver : Thy Uçağı Acil İniş Yaptı(5/10)2


THY'nin Frankfurt'a giden Boeing 737 tipi uçağında, Alman hava sahasına girdikten sonra sahipsiz bir cep telefonu bulundu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu acil durum deklare ederek en yakın meydan olan Nürnberg Havalimanı'na acil iniş izni istedi.








Etiketler: Thy  Uçağı  Acil  İniş  Yaptı    haber

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