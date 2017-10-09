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THY: Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye Bilet Değişiklik ve İadeleri Ücretsiz Yapılacak

THY: TÜRKİYE-ABD VE ABD-TÜRKİYE BİLET DEĞİŞİKLİK VE İADELERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

THY, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili, yolcuların rezervasyon ve güzergâh değişikliklerini ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Tarih : 09 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : Thy: Türkiye-Abd Ve Abd-Türkiye Bilet Değişiklik Ve İadeleri Ücretsiz Yapılacak(9/10)5

Türk Hava Yolları (THY). Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yaptı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik İstanbul aktarmalı yolcularımızı etkilememektedir. İstanbul aktarmalı yolcularımız haricindeki, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye arası seyahat edecek, 9 Ekim 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9 Ekim 2017 - 31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı T.C. pasaportlu ABD varışlı, ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcularımızın, 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;TC. PASAPORTLU YOLCULAR İÇİN1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir.2) İade talepleri: a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabilecektir. b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecektir.3) Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır.ABD PASAPORTLU YOLCULAR DA YARARLANACAKABD Pasaportlu yolcuların rezervasyon ve güzergah değişikliklerinin THY tarafından ücretsiz olarak yapılacağının duyurulduğu basın açıklaması şöyle davam etti:"1) Rezervasyon ve güzergah değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir.2) İade talepleri: a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabilecektir. b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecektir.3) Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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