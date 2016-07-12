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thy, son 6 yıldır avrupa'nın en iyisi

THY, SON 6 YILDIR AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Türk Hava Yolları (THY), Skytrax tarafından 6 yıl üst üste "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" seçildi.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 17:43
Puan Ver : Thy, Son 6 Yıldır Avrupa'nın En İyisi(7/10)4


 THY açıklamasına göre, küresel havacılığın farklı alanlarında ticari kaygılardan bağımsız, performans esaslı yürüttüğü araştırmalarla havayolu şirketlerini her yıl düzenli olarak ödüllendiren Skytrax, geçen 5 yılda olduğu gibi bu yıl da THY'yi "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" ilan etti.



THY aynı zamanda Avrupa'da bulunduğu bölgenin en iyisi seçilerek peş peşe 8. kez "Güney Avrupa"nın En İyi Havayolu Şirketi" unvanına sahip oldu.



Bu ödüllerden farklı olarak, yolcularına uçuş öncesi üst düzey konforun kapılarını açan "Turkish Airlines Lounge Istanbul"un ikram konsepti, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da THY'ye dünya sıralamasında "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı" ödülünü kazandırdı.



THY ayrıca, Business Class yolcularına sunulan "Flying Chef" hizmeti ve yenilenen ikram konseptiyle dünya sıralamasında "En İyi Business Class İkram Servisi" ödülünün sahibi oldu.



Londra'daki Farnborough Airshow'da açıklanan ödüller, Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted tarafından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya takdim edildi.



Aycı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



"Layık görüldüğümüz bu ödül, yalnızca THY'nin değil, aynı zamanda Türk Sivil Havacılığının başarısı, hepimizin ortak paydası. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca dünya genelindeki yolcular tarafından 'Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' seçilmek bizler için son derece gurur verici. Bu başarı, 40 binin üzerinde çalışanımız ve iş ortaklarımızın yer aldığı büyük ailemizin her bir ferdinin haklı gururu. Bu ödül ve tabii ki diğerleri, farklı ve yenilikçi hizmet anlayışımız ile dünyanın en iyi havayolu şirketi olma hedefimiz doğrultusundaki ilerleyişimizde önemli birer teşvik unsuru.



Bizlere bu mutluluğu yaşatan THY ailesinin çalışkan bireyleri başta olmak üzere, markamızı bir istikrar sembolü haline getiren daimi velinimetimiz yolcularımıza sonsuz teşekkür ediyor ve daha uzun yıllar bu başarıya ortak olacağımızın taahhüdünü yenilemek istiyorum."








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