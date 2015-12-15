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thy şırnak uçuşlarını iptal etti

THY ŞIRNAK UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), Şırnak'ta yaşanan olaylar nedeniyle uçuşlarını bir gün süreyle iptal etti.

Tarih : 15 Aralık 2015, 11:26
Puan Ver : Thy Şırnak Uçuşlarını İptal Etti(9/10)10


Şırnak uçuşlarını bir gün süresince iptal ettiğini resmi internet sayfasından duyuran Türk Hava Yolları, yaptığı duyuruda yolculardan uçuşlarıyla ilgili bilgi almadan havalimanına gelmemelerini istedi.



Türk Hava Yollarının yaptığı duyuru şöyle:



"Değerli yolcularımız, Operasyonel nedenlerden aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz".








Etiketler: Thy  Şırnak  Uçuşlarını  İptal  Etti    haber

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