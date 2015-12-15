THY ŞIRNAK UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları (THY), Şırnak'ta yaşanan olaylar nedeniyle uçuşlarını bir gün süreyle iptal etti.
Şırnak uçuşlarını bir gün süresince iptal ettiğini resmi internet sayfasından duyuran Türk Hava Yolları, yaptığı duyuruda yolculardan uçuşlarıyla ilgili bilgi almadan havalimanına gelmemelerini istedi.
Türk Hava Yollarının yaptığı duyuru şöyle:
"Değerli yolcularımız, Operasyonel nedenlerden aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz".
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