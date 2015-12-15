

Şırnak uçuşlarını bir gün süresince iptal ettiğini resmi internet sayfasından duyuran Türk Hava Yolları, yaptığı duyuruda yolculardan uçuşlarıyla ilgili bilgi almadan havalimanına gelmemelerini istedi.







Türk Hava Yollarının yaptığı duyuru şöyle:







"Değerli yolcularımız, Operasyonel nedenlerden aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz".