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thy seferlerini iptal etti

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı uçak seferlerinde iptallere neden oldu. Türk Hava Yolları, İstanbul merkezli 142 iniş ve kalkışın iptal edildiğini duyurdu.

Tarih : 30 Aralık 2015, 09:17
Puan Ver : Thy Seferlerini İptal Etti(10/10)7


İstanbul'da bugün başlaması beklenen kar yağışının yarın şiddetini artıracağı belirtildi. Beklenen yağış nedeniyle Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. 



Açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle İstanbul'da bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 142 iniş ve kalkışın iptal edildiği belirtildi. 



Bu kapsamda, yolcular, seyahatlerinden önce mutlaka Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden ya da çağrı merkezinden bilgi almaları konusunda da uyarıldı.








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