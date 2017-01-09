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thy saat 00:00'a kadar seferlerini durdurdu

THY SAAT 00:00'A KADAR SEFERLERİNİ DURDURDU

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında aksamalar meydana geliyor. THY iç hat seferlerini saat 00:00'a kadar iptal etti.

Tarih : 09 Ocak 2017, 15:54
Puan Ver : Thy Saat 00:00'a Kadar Seferlerini Durdurdu(10/10)10


Kötü hava koşulları nedeniyle iptal olan seferler



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, akşam 18.00'a kadar yoğun kar yağışı ve düşük görüş şartları nedeniyle tüm uçuşları durdurduklarını açıklamıştı.



Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkiliyor. THY sabah saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda bugün yapması gereken 277 seferini iptal ettiğini açıklamıştı.



Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hava yolu şirketleri bir çok seferini iptal etmek zorunda kaldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava yolu şirketlerini olumsuz yönde etkilerken, bir çok seferinde iptal edilmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda bugün yapması gereken 277 seferini iptal etti. Pegasus Havayolları 75 seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise 9 seferini iptal etti.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemleri alırken, Türk Hava Yolları ise yolcularına battaniye ve kumanya dağıttı.



 



kaynak:habertürk








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