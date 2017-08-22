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THY, PİLOT OLARAK YETİŞTİRİLMEK ÜZERE ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ARIYOR


THY, Pilot Olarak Yetiştirilmek Üzere Üniversite Mezunları Arıyor
Tarih : 22 Ağustos 2017, 19:30
Puan Ver : Thy, Pilot Olarak Yetiştirilmek Üzere Üniversite Mezunları Arıyor(8/10)4

Türk Hava Yolları (THY) pilot açığı olmaması adına pilot yetiştirme çalışmalarına hız verdi.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Buna göre THY, Uçuş Akademisi'nde kendi pilotunu yetiştirmek için açıköğretim de dahil üniversite mezunu aramaya başladı. THY'nin ikinci pilot aday adayı şartların bazıları şöyle:

1 - T.C. Vatandaşı olmak,en az lisans derecesi mezunu (örgün veya açıköğretim) olmak,2 - 01.01.1987 tarihinden sonra doğmuş olmak,3 - Erkek adaylar için boy 165 cm'den kısa, 190 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,4 - Bayan adaylar için boy 160 cm'den kısa, 190 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,5 - Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,6 - Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,7 - Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.8 - Daha önce THY A.O. ve THY A.O.' nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak,9 - Yabancı Dil (İngilizce) Şartı Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek. TOEFL (IBT) : 75 (konuşma : min.20) IELTS (Akademik) : 6 (konuşma : min.6)10 - THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.Sağlık Şartı olarak ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) Ek 1"deki ve JAR FCL-3'deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak isteniyor.Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.

BAŞARILI OLANLAR 15 BİN LİRAYLA BAŞLAYACAK

Başvurular 30 Eylül'e kadar yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar ise eğitimi tamamladıktan sonra THY'de ikinci pilot olarak yaklaşık 15 bin lira maaşla yeni işlerine başlayacaklar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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