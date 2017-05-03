TÜRK Hava Yolları (THY) havacılık sektöründe yaşanan krizin sona ermesi ve yerde yatan tüm uçakları da tekrar uçmaya başlayınca yeni pilot alımı için kendi resmi internet sitesinde bir duyuru yaptı.



THY'nin Türk Bayrağını dünyanın dört bir yanına taşımanın gururunu yaşatıyoruz sloganıyla Kaptan Pilot, 2. Pilot, farklı uçak tiplerinde tecrübesi olan 2. Pilotlar ve tecrübesi olmayan 2. Pilot adayları için yaptığı duyuruda THY'de çalışmanın ayrıcalıkları konusunda da şu bilgiyi paylaştılar:



Dünyanın en modern ve yaş ortalaması en düşük filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları, pilotlarına yeni nesil uçaklarda görev yapma imkanı sunar. 'Avrupanın En İyi Havayolu ödülünü 5. kez üst üste kazanmanın gururunu yaşayan Türk Hava Yollarının bu başarısının arkasında mesleğine tutkuyla bağlı olan çalışanları yer almaktadır.



Türk Hava Yolları, Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı istihdamıyla hem havacılık sektörünün gelişimine önemli bir katkı sağlar hem de üniversite mezunu adaylar için eşsiz bir kariyer fırsatı sunarak gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.







kaynak:hürriyet