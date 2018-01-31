THY, NEW YORK BORSASININ AÇILIŞ ZİLİNİ ÇALDI
THY, dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu kapsamında, New York borsasının açılış zilini çaldı.
THY, dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu kapsamında, New York borsasının açılış zilini çaldı. New York borsasında gerçekleşen törene THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal da katıldı.
Kaynak: haberinburada
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