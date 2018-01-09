THY İLE 2017'DE 68,6 MİLYON YOLCU UÇTU
Türk Hava Yolları'nın 2016'da 62,8 milyon olan yolcu sayısı, geçen yıl yüzde 9,3 artarak 68,6 milyon oldu.
Türk Hava Yolları'nın 2016'da 62,8 milyon olan yolcu sayısı, geçen yıl yüzde 9,3 artarak 68,6 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı, geçen yıl 4,7 puanlık yükselişle yüzde 79,1 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı, Aralık 2017'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 5,5 milyon oldu.
HAVA TRAFİK SONUÇLARI
KAP'a yapılan açıklamada, 2017'ye ilişkin diğer trafik sonuçları şöyle sıralandı:
"Toplam arz edilen koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2016 döneminde 170,4 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 1,6 artarak 173,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 7,8 artmış, dış hat uçuşlarda yüzde 0,7 artmıştır.Ücretli yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2016 döneminde 126,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 7,9 artarak 136,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 10,3, dış hat uçuşlarda ise yüzde 7,5 oranındadır. Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Aralık 2016 döneminde 464 bin 247 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 1,1 artışla 469 bin 552 olarak gerçekleşmiştir.Taşınan kargo-posta, Ocak-Aralık 2016 döneminde 894 bin 304 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 25,5 artışla 1 milyon 122 bin 697 tona yükselmiştir.2016 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 334 iken, 2017 Aralık ayı sonunda 329 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 234'ten 223'e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 87'den 90'a, kargo uçak sayısı ise 13'ten 16'ya yükselmiştir."
ARALIK 2017 DÖNEMİNE TRAFİK SONUÇLARI
Açıklamada, Aralık 2016 döneminde 4,5 milyon olan toplam yolcu sayısının, 2017'nin aynı döneminde yüzde 21,4 artışla 5,5 milyon olarak gerçekleştiği, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda yüzde 26,4, dış hatlarda yüzde 17,6 olduğu belirtildi.
Yolcu doluluk oranının Aralık 2017 döneminde 5,1 puanlık artış ile yüzde 79,7 olarak gerçekleştiği ve aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranının 5 puanlık artış gösterdiği aktarılan açıklamada, diğer trafik sonuçlarına ilişkin şunlar kaydedildi:
"ÜYK, Aralık 2016 döneminde 9,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 16,3 artarak 11,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı, iç hat uçuşlarda yüzde 26,9, dış hat uçuşlarda ise yüzde 14,7 oranındadır. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Aralık 2016 dönemine kıyasla yüzde 5,9 artış gerçekleşmiştir. Taşınan kargo-posta, Aralık 2016 döneminde 86 bin 476 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 18,4 artışla 102 bin 429 tona yükselmiştir.
Kaynak: haberinburada
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