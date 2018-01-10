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THY, Çalışanlarını Bir Maaş İkramiyeyle Ödüllendirdi

THY, ÇALIŞANLARINI BİR MAAŞ İKRAMİYEYLE ÖDÜLLENDİRDİ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, çalışanların bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildiğinin müjdesini verdi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 18:10
Puan Ver : Thy, Çalışanlarını Bir Maaş İkramiyeyle Ödüllendirdi(7/10)3

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, hedeflerin birer birer gerçekleştiği 2017 yılının ardından çalışanlarını başarılı performansa yaptıkları katkıları nedeniyle ödüllendirme kararı aldı.

"İKRAMİYE ŞUBAT'TA YATACAK"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Antalya'da yapılan Yönetim Zirvesi'nin açılış konuşmasında THY çalışanlarına müjdeli haberi vererek, bir maaş ikramiyenin şubat ayının maaş gününde hesaplara yatırılacağını belirtti.

Geçen yıl, bayrak taşıyıcının aldığı ekonomik tedbirlere katkıda bulunan THY çalışanları 2017 yılı zamlarının ertelenmesi konusunda fedakarlık gösterip şirkete destek olmuştu.

Kasım ayında ise operasyonlarda yaşanan olumlu hareketlenme ve tahminlerin ötesinde açıklanan finansal sonuçların ardından zam farkları toplu olarak çalışanlara ödenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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