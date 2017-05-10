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thy avrupa ligi'nin yükselen yıldızı doncic

THY AVRUPA LİGİ'NİN YÜKSELEN YILDIZI DONCİC

Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Doncic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun yükselen yıldızı ödülüne layık görüldü.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 14:57
Puan Ver : Thy Avrupa Ligi'nin Yükselen Yıldızı Doncic(9/10)7




Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun yükselen yıldızı, Real Madrid'in 18 yaşındaki oyuncusu Luka Doncic oldu.



Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Doncic, başantrenörlerin katıldığı oylama sonucunda 22 yaş ve altındaki basketbolculara verilen "yükselen yıldız" ödülüne layık görüldü.



Doncic'in ardından Darüşşafaka Doğuş'tan Ante Zizic'in ikinci olduğu oylamada, Kızılyıldız MTS'den Marko Guduric ve Baskonia'dan Ilimane Diop üçüncü sırayı aldı.



 



kaynak:sabah










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