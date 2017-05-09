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thy avrupa ligi'nin en iyi savunmacısı hanga

THY AVRUPA LİGİ'NİN EN İYİ SAVUNMACISI HANGA

Baskonia'nın Macar basketbolcusu Hanga, Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi savunmacısı ödülüne layık görüldü.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:57
Puan Ver : Thy Avrupa Ligi'nin En İyi Savunmacısı Hanga(10/10)12




İspanyol ekibi Baskonia'nın Macar basketbolcusu Adam Hanga, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi savunmacısı seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hanga, ligdeki başantrenörler tarafından gerçekleştirilen oylama sonucunda Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Ekpe Udoh'un önünde yılın savunmacısı ödülüne layık görüldü.



Bu sezon Avrupa Ligi'nde 33 maçta görev yapan kısa forvet pozisyonundaki Hanga, 10,5 sayı, 4,4 ribaunt, 2,4 asist, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.



 



kaynak:sabah










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