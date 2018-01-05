THY, AİRBUS'TAN 25 ADETLİK UÇAK ALIMI İÇİN ANLAŞMA İMZALAYACAK
Türk Hava Yolları, Airbus ile 25 adet çift motorlu, uzun menzilli Airbus A350-900 alımı için anlaşma imzalayacak. İmza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
Türk Hava Yolları yeni alımlar konusunda atılım üstüne atılım yapıyor. THY Avustralya başta olmak üzere uzun menzilli yeni hatları için toplam 25 adet A350-900 satın alacak. İmza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Airbus'ın başkanı Tom Enders arasında yapılacak imza törenine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.
UZUN MENZİLLER İÇİN KULLANILACAK
Kokpit.aero'nun haberine göre THY toplam 25 adet A350-900 satın alacak. Bu uçaklar, THY'nin başta Avustralya olmak üzere uzun menzilli yeni hatları için kullanılacak.
Kaynak: haberinburada
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