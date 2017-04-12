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thy, abd ve ingiltere uçuşları için yeni önlemler aldı

THY, ABD VE İNGİLTERE UÇUŞLARI İÇİN YENİ ÖNLEMLER ALDI

THY, ABD ve İngiltere'ye uçuşlarda kabin içi elektronik cihaz yasağı ile ilgili ek önlemler aldı

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:40
Puan Ver : Thy, Abd Ve İngiltere Uçuşları İçin Yeni Önlemler Aldı(8/10)10


ABD ve İngiltere'ye uçuşlarda kabin içinde cep telefonundan büyük elektronik eşyaların alınmasının yasaklaması sonrası kısıtlama getirilen elektronik cihazlar için THY ek önlemler aldı.



Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre şirket, kontrol noktasından geçmesi ve kabinde yolcuda tespit edilmesi durumuna karşı yeni uygulama başlattı.



Buna göre yerde uçağın kapılarının açık olduğu durumda yolcuda cihaz tespit edilirse, cihazın kargo bölümüne indirilmesi sağlanacak.



 



kaynak:milliyet








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