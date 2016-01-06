Meteorolojiden Marmara başta olmak üzere Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için şiddetli lodos uyarısı yapıldı. Türk Hava Yolları da 84 iç ve dış hat seferini iptal etti. Pegasus Hava Yolları da bazı uçuşlarını iptal etti.



Yoğun kar yağışının ardından meteoroloji bu kez de lodos uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde etkili olması beklenen lodos nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.







Bu arada beklenen lodos fortınası nedeniyle Türk Hava Yolları'ndan da açıklama geldi. Bugün yapılması planlanan 84 iç hat ve dış hat seferin iptal edildiği duyuruldu.







Pegasus da bazı seferlerini iptal etti







Pegasus Hava Yolları'nın saat 08.25 Şanlıurfa- İstanbul seferleri olumsuz hava koşulları nedeniylekarşılıklı iptal edildi. Akşam planlanan uçuşlar ise hava durumuna göre netlik kazanacak. GAP Havalimanı'nda, kar yağışı ve sis nedeniyle 2 gündür uçak seferleri gerçekleştirilemedi.







Ayrıca fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. Çanakkale'de, saat 13:00 ve 17:00'de yapılaması planlanan Gökçeada- Kabatepe ile saat 15:00 ve 19:00'da yapılması planlanan Kabatepe- Gökçeada arasındaki seferler iptal edildi.