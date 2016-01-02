

İstanbul'da kar yağışı hava trafiğini etkilemeye devam ediyor. Daha önce kar yağışı nedeniyle çok sayıda seferini iptal eden Türk Hava Yolları 2 Ocak'ta yapılacak olan 34 seferini daha iptal etti.







34 seferin iptalini resmi internet sitesinden duyuran Türk Hava Yolları, yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, 31 Aralık 2015 - 02 Ocak 2016 tarihlerinde, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı meteorolojik beklenti sebebiyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verdi.