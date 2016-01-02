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thy 34 seferine daha kar iptali

THY 34 SEFERİNE DAHA KAR İPTALİ

Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 seferini iptal etti.

Tarih : 02 Ocak 2016, 11:48
Puan Ver : Thy 34 Seferine Daha Kar İptali(7/10)6


İstanbul'da kar yağışı hava trafiğini etkilemeye devam ediyor. Daha önce kar yağışı nedeniyle çok sayıda seferini iptal eden Türk Hava Yolları 2 Ocak'ta yapılacak olan 34 seferini daha iptal etti.



34 seferin iptalini resmi internet sitesinden duyuran Türk Hava Yolları, yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, 31 Aralık 2015 - 02 Ocak 2016 tarihlerinde, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı meteorolojik beklenti sebebiyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verdi.








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