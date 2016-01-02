THY 34 SEFERİNE DAHA KAR İPTALİ
Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 seferini iptal etti.
İstanbul'da kar yağışı hava trafiğini etkilemeye devam ediyor. Daha önce kar yağışı nedeniyle çok sayıda seferini iptal eden Türk Hava Yolları 2 Ocak'ta yapılacak olan 34 seferini daha iptal etti.
34 seferin iptalini resmi internet sitesinden duyuran Türk Hava Yolları, yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, 31 Aralık 2015 - 02 Ocak 2016 tarihlerinde, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı meteorolojik beklenti sebebiyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar