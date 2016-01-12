THY 26 SEFERİNİ İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI
Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hatta 26 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hattaki 37 seferini iptal etti.
THY'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle olası kapasite azaltılması" doğrultusunda iç ve dış hatta planlanan 37 sefer yapılamayacak
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