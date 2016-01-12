O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

thy 26 seferini iptal ettiğini açıkladı

THY 26 SEFERİNİ İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hatta 26 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Tarih : 12 Ocak 2016, 14:25
Puan Ver : Thy 26 Seferini İptal Ettiğini Açıkladı(6/10)3


Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hattaki 37 seferini iptal etti.

 



THY'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle olası kapasite azaltılması" doğrultusunda iç ve dış hatta planlanan 37 sefer yapılamayacak








Etiketler: Thy  26  Seferini  İptal  Ettiğini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER