Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hatta 26 seferini iptal ettiğini duyurdu.



Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hattaki 37 seferini iptal etti.











THY'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle olası kapasite azaltılması" doğrultusunda iç ve dış hatta planlanan 37 sefer yapılamayacak