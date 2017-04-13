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thy 250 kişiyi işe alacak

THY 250 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY'nin daha da büyümesine destek verecek 250 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz" dedi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Thy 250 Kişiyi İşe Alacak(9/10)8


 Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 250 kişinin THY bünyesinde istihdam edileceğini açıkladı.



RESMİ SİTEDEN DE DUYURULDU



THY bünyesinde çalışmak isteyenleri heyecanlandıran konuya ilişkin detaylar THY'nin resmi internet sitesinde de yayımlandı.



İki ayrı duyuruya çıkan THY, ilk duyuruda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 200 kişinin işe alınacağı, ikinci duyuruda ise Sayısal Bilimler mezunu 50 kişinin THY bünyesine katılacağı belirtildi.



 



kaynak:haberler








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