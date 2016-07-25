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THY 211 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI


THY 211 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI
Tarih : 25 Temmuz 2016, 16:35
Puan Ver : Thy 211 Kişiyi İşten Çıkardı(9/10)6


Türk Hava Yolları (THY) 211 çalışanın işine son verildiğini açıkladı.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "22.07.2016 tarihi itibariyle gerçekleştirilen mezkûr iş akitlerinin feshedilmesi gerekçeleri arasında; işletmesel gereklilik, verimsizlik, performans yetersizliği ve de ülkemizin ve şirketimizin güvenliği ve çıkarlarına ters düşecek her türlü tutum ve davranışlar kapsamında FETÖ yapılanmasına müzahir olmak yer almaktadır.



Türk Hava Yolları, gerçekleşen darbe girişimi sonrasında tüm aile fertleri ile birlikte ve de kahraman milletimizin bir parçası olarak, planlanan hain kurguyu bertaraf etmede ve demokrasinin korunması hususunda üzerine düşen sorumluluğu her şartta yerine getirmeye devam edecektir. "







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