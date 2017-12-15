ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın 16 Kasım'da tanıttığı elektrikli TIR'ı Tesla Semi, taşımacılıkta yeni bir çağ açmaya hazırlansa da pazarın tek hâkimi olacak gibi görünmüyor. İsmini İskandinav mitolojisindeki şimşek tanrısı Thor'un, Marvel Comics'teki süper kahraman karakterinden alan Thor Trucks, 2019'da piyasaya sürmeyi hedeflediği elektrikli TIR modeli ET-One'ın prototipini görücüye çıkardı.

İLK ÜRÜNÜ 150 BİN DOLARA SATILDI

25 yaşındaki girişimci Dakota Semler tarafından Los Angeles'ta kurulan şirketin ilk ürünü ET-One'ın 480 kilometre menzili var ve 37 bin kilograma varan ağırlık taşıyabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 150 bin dolar. Tesla Semi için açıklanan fiyatlar ise 5 bin dolar kapora vererek sipariş listesine girilmesinden sonra, 480 kilometre menzilli araç için 150 bin, 800 kilometre menzilli versiyon için ise 180 bin dolar.

Önünde Transformers evreninde Decepticonların işaretini andıran bir logo bulunan TIR, geleneksel dizel motorlu kamyonlara kıyasla daha düşük işletim maliyeti vadediyor.

17 KİŞİLİK MÜHENDİS EKİBİ ÇALIŞIYOR

Yılda 940 bin adet üretilen yarı-TIR sektöründe yer kapmaya çalışan Semler, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Herkes bir Transformers ürettiğimizi zannediyor" dediği şirketini kendi cebinden fonladı. Ancak şirkete ne kadar para harcadığını açıklamıyor. Semler'ın Boeing, elektrikli otomobil üreticisi Faraday & Future ve Çin'in elektrik devi BYD Auto'dan transfer olan 17 kişilik mühendis ekibi, şimdilik modifikasyon odaklı çalışıyor. Yani mevcut dizel motorlar çıkarılıp, yerine elektrikli motorlar monte ediliyor. Ancak Thor Trucks da Tesla gibi kendi bataryalarını üretmek için araştırmalara başladı. (BLOOMBERG INTERNATİONAL)

Kaynak: haberinburada