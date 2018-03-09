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Thomas Müller'den Beşiktaş'a iddialı İstanbul mesajı

THOMAS MÜLLER'DEN BEŞİKTAŞ'A İDDİALI İSTANBUL MESAJI

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Vodafone Park'taki Beşiktaş maçı öncesi dikkat çekici ifadeler kullandı ve İstanbul'a idare etmek için gelmeyeceklerini söyledi.

Tarih : 09 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Thomas Müller'den Beşiktaş'a İddialı İstanbul Mesajı(10/10)6

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olacak Bayern Münih'te yıldız oyuncu Thomas Müller açıklamalarda bulundu.

Thomas Müller, ilk maçı 5-0 kazanmalarına rağmen İstanbul'daki rövanşla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"LEIPZIG'İN BAŞINA GELENLERİN FARKINDAYIZ"

Bayern'in yıldız ismi İstanbul'a 'idare etmek' için gitmeyeceklerini söylerken "İstanbul'da Leipzig'in başına gelenlerin farkındayız. Atmosfer büyük problem oldu ve kaybettiler. Ama biz Bayerniz. Yolumuza devam edeceğiz. İstanbul'a idare etmeye gitmiyoruz. İyi bir oyun ile kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2013'TEKİ ŞAMPİYONLUK BİZİM JENERASYONUMUZA YETMEDİ"

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğunu da dile getiren Müller, "Bizim ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. 2013'te yaşadğımız şampiyonluk bizim jenerasyonumuza yetmiyor. Yenisini yaşamak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş, 14 Mart'ta 5-0'ın rövanşında Bayern Münih ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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