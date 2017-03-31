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thomas müller eski formundan çok uzak

THOMAS MÜLLER ESKİ FORMUNDAN ÇOK UZAK

Bayern Münih ile 2012-13 sezonundan başlamak üzere çıktığı resmi maçlarda, sırasıyla 23, 26, 21 ve 32 gol atan Alman futbolcu, bu yıl ise 6 kez rakip ağları sarsabildi.

Tarih : 31 Mart 2017, 13:18
Puan Ver : Thomas Müller Eski Formundan Çok Uzak(8/10)10


Bayern Münih ile 2012-13 sezonundan başlamak üzere çıktığı resmi maçlarda, sırasıyla 23, 26, 21 ve 32 gol atan Alman futbolcu, bu yıl ise 6 kez rakip ağları sarsabildi.



Ligdeki en düşük skor ortalamasına, maç başına 0,2 golle tamamladığı 2011-12 sezonunda ulaşan Müller, bu sezona ise 0,09 gol ortalamasıyla devam ediyor. Müller'in, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Almanya Milli Takımı formasıyla oynadığı 5 maçta 5 gol atması, düşük performansının arkasında, Bayern Münih'in saha dizilişinin olma ihtimalini güçlendiriyor.



 



kaynak:sabah








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