O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

thermaltake, yeni güç kaynaklarıyla boy gösterdi

THERMALTAKE, YENİ GÜÇ KAYNAKLARIYLA BOY GÖSTERDİ

Thermaltake, Computex 2016 fuarında 6 yeni ürünü ile boy gösterecek.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:07
Puan Ver : Thermaltake, Yeni Güç Kaynaklarıyla Boy Gösterdi(10/10)9


Thermaltake, Computex 2016 fuarında 6 yeni ürünü ile boy gösterecek.



En büyük bilgisayar bileşenleri üreticilerinden biri olan Thermaltake, gelen yoğun talep ile birlikte Computex 2016 fuarında seriye 6 yeni güç kaynağı daha geliyor.



140 mm fan barındıran yeni modeller yazılım ile kontrol edilebiliyor. Yükün yoğunluğuna göre fan bekleme konumuna geçebiliyor veya kademeli olarak dönüş hızını yükseltebiliyor. Böylece sessiz bir ortam sağlanıyor. Ayrıca LED aydınlatmalar ile 256 farklı profil oluşturmak da mümkün durumda.



Akıllı güç yönetimi ile sürekli kontrol edilebilen modeller oldukça iyi kapasitörlere sahip durumda. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de güç kaynağına erişmek oldukça kolay.



Ürün serisi 80 Platinum ve 80 Gold sertifikasına sahip durumda.  1250W modelin de bulunduğu 80 Platinum kategorisinde 850W, 1000W ve 1500W modeller bulunuyor. Enerji verimliliği yüzde 94 seviyesine ulaşırken, ST Microelectronics tarafından tasarlanan bir mikro kontrolcüye yer verilmiş.



80 Gold sertifikası alan modeller ise 850W, 750W ve 650W şeklinde sıralanıyor. Bu sayede yüzde 90 enerji verimliliğine ulaşmak mümkün.



Sonbahar tarihinde piyasada olacak modellerin fiyatları hakkında ise henüz bir bilgi yok.



Bugün Günlerden, Güncelleme!








Etiketler: Thermaltake  Yeni  Güç  Kaynaklarıyla  Boy  Gösterdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER