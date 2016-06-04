

Thermaltake, Computex 2016 fuarında 6 yeni ürünü ile boy gösterecek.



En büyük bilgisayar bileşenleri üreticilerinden biri olan Thermaltake, gelen yoğun talep ile birlikte Computex 2016 fuarında seriye 6 yeni güç kaynağı daha geliyor.



140 mm fan barındıran yeni modeller yazılım ile kontrol edilebiliyor. Yükün yoğunluğuna göre fan bekleme konumuna geçebiliyor veya kademeli olarak dönüş hızını yükseltebiliyor. Böylece sessiz bir ortam sağlanıyor. Ayrıca LED aydınlatmalar ile 256 farklı profil oluşturmak da mümkün durumda.



Akıllı güç yönetimi ile sürekli kontrol edilebilen modeller oldukça iyi kapasitörlere sahip durumda. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de güç kaynağına erişmek oldukça kolay.



Ürün serisi 80 Platinum ve 80 Gold sertifikasına sahip durumda. 1250W modelin de bulunduğu 80 Platinum kategorisinde 850W, 1000W ve 1500W modeller bulunuyor. Enerji verimliliği yüzde 94 seviyesine ulaşırken, ST Microelectronics tarafından tasarlanan bir mikro kontrolcüye yer verilmiş.



80 Gold sertifikası alan modeller ise 850W, 750W ve 650W şeklinde sıralanıyor. Bu sayede yüzde 90 enerji verimliliğine ulaşmak mümkün.



Sonbahar tarihinde piyasada olacak modellerin fiyatları hakkında ise henüz bir bilgi yok.



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