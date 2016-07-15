O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

the x-files'ın geleceğine dair açıklama!

THE X-FİLES'IN GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA!

Dünyanın en ünlü bilim kurgu dizilerinden The X-Files, dokuzuncu sezonundan 12 yıl sonra 10.sezonu ile hayata dönmüştü. Fox Yönetim Kurulu Başkanı Gary Newman, serinin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 09:52
Puan Ver : The X-Files'ın Geleceğine Dair Açıklama!(8/10)7


Bilim kurgu kültü The X-Files, yayınlandığı dokuz yıl boyunca reyting rekorlarını kırmış ve iki sinema filmine de ilham kaynağı olmuştu. 1998 yılında yayınlanan ilk beyaz perde yapımı çok beğenilse de, 2008 yılında gösterime giren The X-Files: I Want To Believe her açıdan bir facia olmuş ve serinin geleceğini tehlikeye atmıştı.



Neyse ki serinin hayranları, söz konusu filmi değil; orijinal seriyi asla unutmadı. 2016 yılında; Chris Carter'ın yapımcılık ve yönetmenlik koltuğunda oturup, David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi, William B. Davis, Nicholas Lea, Annabeth Gish, Sheila Larken gibi efsanevi isimleri bir araya getirdiği The X-Files'ın dönüşü haşmetli oldu. İlk bölümü, sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 17 milyon kişi tarafından izlenen yapım, sonlara doğru da istikrarını sürdürüp 10 milyon izleyicinin üstünde seyretti.



Fox TV Başkanı Gary Newman, 207-2018 aralığında yayına girecek 11.sezon hakkında bizzat açıklamada bulundu. Gary Newman, “İzlenme oranları bizim için mutluluk verici oldu. Yönetmen ve yapımcılarla, serinin devam etmesi için görüşmeler yürüttük. Şu anda, tüm oyuncular ve yönetim kadrosu için uygun bir çekim ve yayınlanma tarihi belirlenmeye çalışıyoruz. The X-Files devam edecek ve hikayenin sonu olarak nitelendirebilecek bölüm yayınlandığında, kimsenin aklında soru kalmayacak.” ifadelerini kullandı.



Serinin 11.sezonunun, 2017 yılının Haziran ayında yayınlanmaya başlaması bekleniyor.








Etiketler: The  X-Files  In  Geleceğine  Dair  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER