Bilim kurgu kültü The X-Files, yayınlandığı dokuz yıl boyunca reyting rekorlarını kırmış ve iki sinema filmine de ilham kaynağı olmuştu. 1998 yılında yayınlanan ilk beyaz perde yapımı çok beğenilse de, 2008 yılında gösterime giren The X-Files: I Want To Believe her açıdan bir facia olmuş ve serinin geleceğini tehlikeye atmıştı.



Neyse ki serinin hayranları, söz konusu filmi değil; orijinal seriyi asla unutmadı. 2016 yılında; Chris Carter'ın yapımcılık ve yönetmenlik koltuğunda oturup, David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi, William B. Davis, Nicholas Lea, Annabeth Gish, Sheila Larken gibi efsanevi isimleri bir araya getirdiği The X-Files'ın dönüşü haşmetli oldu. İlk bölümü, sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 17 milyon kişi tarafından izlenen yapım, sonlara doğru da istikrarını sürdürüp 10 milyon izleyicinin üstünde seyretti.



Fox TV Başkanı Gary Newman, 207-2018 aralığında yayına girecek 11.sezon hakkında bizzat açıklamada bulundu. Gary Newman, “İzlenme oranları bizim için mutluluk verici oldu. Yönetmen ve yapımcılarla, serinin devam etmesi için görüşmeler yürüttük. Şu anda, tüm oyuncular ve yönetim kadrosu için uygun bir çekim ve yayınlanma tarihi belirlenmeye çalışıyoruz. The X-Files devam edecek ve hikayenin sonu olarak nitelendirebilecek bölüm yayınlandığında, kimsenin aklında soru kalmayacak.” ifadelerini kullandı.



Serinin 11.sezonunun, 2017 yılının Haziran ayında yayınlanmaya başlaması bekleniyor.