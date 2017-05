The Witcher hayranlarına müjde! Netflix'ten The Witcher dizisi geliyor. İşte kitapların yazarı Andrzej Sapkowski'nin danışman olacağı dizi hakkındaki detaylar.



The Witcher hayranlarına müjde! Netflix'ten The Witcher dizisi geliyor. İşte kitapların yazarı Andrzej Sapkowski'nin danışman olacağı dizi hakkındaki detaylar.



Son zamanlardaMarvel's The Defendersdizisi ile haberlere konu olan Netflix, kitap severleri ve oyuncuları sevindirecek bir gelişmeye imza attı. Netflix'ten The Witcherdizisigeliyor. Firma son dönemlerin en başarılı oyunlarından birisi olan The Witcher'in dizisini yapma kararı aldı.



CD Projekt Red'ingeliştirdiği RPGtüründeki The Witcher serisi, Polonyalı yazarAndrzej Sapkowski'nin kitaplarından ilham alınarak geliştirilmişti. Dolayısıyla Netflix dizisi bu kitaplar üzerinden yürüyecek. Yine de dizinin oyunla alakalı olacağını söyleyebiliriz. Zira oyun serisi de kitapların izinden gitmişti. Ancak dizi, esasen kitap serisine bağlı kalacak.



Kitapların yazarı Sapkowskikonu hakkında “Netflix, hikayelerimin uyarlamasını yapacağı için çok heyecanlıyım. 30 yıldan fazla zamanımı harcayarak yazdığım kitaplarımın temeline bağlı kalınacak” şeklinde konuştu. Andrzej Sapkowski, dizide kreatifdanışmanolarak yer alacak. Bunun yanısıra dizinin yönetmeni ve oyunculari ise henüz belli değil. Dizinin ne zaman gösterime gireceği de henüz belli olmayan detaylar arasında. Ortada şimdilik pek bir bilgi yok ancak özellikle oyuncuların,The Witcher dizisinimerakla bekleyeceğinden eminiz. Bakalım Netflixönümüzdeki günlerde hangi gelişmelerle karşımıza çıkacak?



