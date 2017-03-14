Canlı Yayında Büyük Şok! Annesi Erkek Çıktı
Başbakan Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi
Bitlis'te 500 Kilogram Patlayıcı İmha Edildi
Yoğurt Göğüs Kanseri Riskini Azaltıyor
Avea Ve Vodafone'dan Sürpriz Ortaklık
Dışişleri'nden Ab Açıklaması
Aboubakar'ın Yükselişi Dikkat Çekiyor
Lice'de 20 Pkk Sığınağı İmha Edildi
Fahriye Evcen'in Göbeğine Bakın! Neler Oluyor?
The Times: Türk Bakanları Yasaklayan Ülkeler İkiyüzlü
Sabriye Şengül'den Şoke Eden Açıklama
Benzinde Önemli İndirim!
Diplomatik Krizin Kurbanı: İşte Bu İnek!
Suriyelilerin Çadırlarının Yakılmasının Altında Taciz İddiası
Kayseri'de Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
Alcatel Pop 4S İnceleme
Plantronics Backbeat 105 İnceleme
Samsung Galaxy A7 2017 İnceleme
Asus Zenfone 3 Max İnceleme
Final Fantasy Xıı Koleksiyonu Versiyonu Duyuruldu!

the times: türk bakanları yasaklayan ülkeler ikiyüzlü

THE TİMES: TÜRK BAKANLARI YASAKLAYAN ÜLKELER İKİYÜZLÜ

İngiliz The Times gazetesi, "Erdoğan yanlısı konuşmacıları susturmak Batı değerlerine ihanettir" başlıklı başyazısında Türk bakanların mitinglerini yasaklayan Avrupa ülkelerinin ifade özgürlüğü konusunda "savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk ettiğini" yazdı.

Tarih : 14 Mart 2017, 10:54
Puan Ver : The Times: Türk Bakanları Yasaklayan Ülkeler İkiyüzlü(6/10)8


Hollanda ile Türkiye arasındaki kriz sürerken dünya medyası da konuya eğilmeye devam ediyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre Avrupa kentlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlısı mitinglerin iptal edilmesinin doğru olmadığına dikkat çeken The Times, şu ifadeleri kullandı:



"Böyle yaparak savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk etmiş oluyorlar. Erdoğan başarısız bir darbeyi kullanarak gazeteleri kapatması, gazetecileri kovdurması, muhalif öğretmenleri işten atması ve eylemlerini açıkça sorgulayan akademisyenleri görevden alması nedeniyle haklı bir şekilde eleştiriliyordu.



Fakat Batılı devletler temel bir hak olan ifade özgürlüğüne sadık kalmak istiyorlarsa, tutarlı olmaları gerekir. Putin yanlısı, Putin karşıtı; Kim Jong-un karşıtı, Kim Jong-un yanlısı, kim olursa olsun barışçıl gösteri hakkı anayasal bir haktır ve buna saygı göstermemek diktatörlük rejimlerine cephane sağlar.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: The  Times  Türk  Bakanları  Yasaklayan  Ülkeler  İkiyüzlü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER