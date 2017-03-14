THE TİMES: TÜRK BAKANLARI YASAKLAYAN ÜLKELER İKİYÜZLÜ
İngiliz The Times gazetesi, "Erdoğan yanlısı konuşmacıları susturmak Batı değerlerine ihanettir" başlıklı başyazısında Türk bakanların mitinglerini yasaklayan Avrupa ülkelerinin ifade özgürlüğü konusunda "savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk ettiğini" yazdı.
Hollanda ile Türkiye arasındaki kriz sürerken dünya medyası da konuya eğilmeye devam ediyor.
BBC Türkçe'nin haberine göre Avrupa kentlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlısı mitinglerin iptal edilmesinin doğru olmadığına dikkat çeken The Times, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle yaparak savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk etmiş oluyorlar. Erdoğan başarısız bir darbeyi kullanarak gazeteleri kapatması, gazetecileri kovdurması, muhalif öğretmenleri işten atması ve eylemlerini açıkça sorgulayan akademisyenleri görevden alması nedeniyle haklı bir şekilde eleştiriliyordu.
Fakat Batılı devletler temel bir hak olan ifade özgürlüğüne sadık kalmak istiyorlarsa, tutarlı olmaları gerekir. Putin yanlısı, Putin karşıtı; Kim Jong-un karşıtı, Kim Jong-un yanlısı, kim olursa olsun barışçıl gösteri hakkı anayasal bir haktır ve buna saygı göstermemek diktatörlük rejimlerine cephane sağlar.
kaynak:hürriyet
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