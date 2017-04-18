Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

the minirıg, telefon ve gopro'da daha iyi videolar çekmeyi sağlıyor

THE MİNİRIG, TELEFON VE GOPRO'DA DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKMEYİ SAĞLIYOR

Akıllı telefonu ile çok video çekenler için güzel bir alternatif belirdi. The miniRIG, telefon ve GoPro'da daha iyi videolar çekmeyi sağlıyor.

Tarih : 18 Nisan 2017, 10:26
Puan Ver : The Minirıg, Telefon Ve Gopro'da Daha İyi Videolar Çekmeyi Sağlıyor(5/10)4


Akıllı telefonu ile çok video çekenler için güzel bir alternatif belirdi. The miniRIG, telefon ve GoPro'da daha iyi videolar çekmeyi sağlıyor.



Akıllı telefonların kullanımı arttıkça özellikleri de daha iyi hale geldi. Özellikle büyük telefon üreticileri kamera donanımına ciddi yatırımlar yapıyor. Bu kameralar, iyi ışık altında ve yakınlaştırma yapılmadığı sürece iyi fotoğraf çekiyor. Ancak ya video? Video da iyiler ancak Kickstarter'daki bir proje, telefonunuzu adeta bir kameraya, sizi de bir kameramana çeviriyor. The miniRIG, telefon ve GoPro'da daha iyi videolar çekmeyi sağlıyor.



The miniRIG,yukarıda da bahsettiğimiz gibi daha iyi videolar çekmenize yardımcı olan bir ekipman. Ancak tek bir işlevi yok, görev adamı edasıyla birden fazla işi başarıyor. Ekipman, görüntü sabitleyici, halka şeklinde bir ışık, dahili mikrofon ve ayarlanabilir başlı bir tripoddan oluşuyor. Bu özelliklerin tümünü içeren ekipman ile, steadicamve ışıkdestekli videolar çekilebiliyor. Bu destek de şüphesiz daha profesyonel videoların önünü açıyor.



The miniRIGekipmanı ile telefonda daha iyi fotoğraf ve videolar çekmek mümkün. Ancak geliştirici tripodabir deGoProadaptörü eklemiş. Böylelikle aksiyon kamerasını da bu ekipman ile kullanmanın yolu açılıyor.



The miniRIG'e şimdilik 38 Euroile sahip olmak mümkün, fiyatı daha sonra 70 Euro‘ya çıkacak. Ancak üretime geçmesi için fonlanma hedefine ulaşması gerekiyor.



Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe paketi açığa çıktı








Etiketler: The  Minirıg  Telefon  Ve  Gopro  Da  Daha  İyi  Videolar  Çekmeyi  Sağlıyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER