Akıllı telefonu ile çok video çekenler için güzel bir alternatif belirdi. The miniRIG, telefon ve GoPro'da daha iyi videolar çekmeyi sağlıyor.



Akıllı telefonu ile çok video çekenler için güzel bir alternatif belirdi. The miniRIG, telefon ve GoPro'da daha iyi videolar çekmeyi sağlıyor.



Akıllı telefonların kullanımı arttıkça özellikleri de daha iyi hale geldi. Özellikle büyük telefon üreticileri kamera donanımına ciddi yatırımlar yapıyor. Bu kameralar, iyi ışık altında ve yakınlaştırma yapılmadığı sürece iyi fotoğraf çekiyor. Ancak ya video? Video da iyiler ancak Kickstarter'daki bir proje, telefonunuzu adeta bir kameraya, sizi de bir kameramana çeviriyor. The miniRIG, telefon ve GoPro'da daha iyi videolar çekmeyi sağlıyor.



The miniRIG,yukarıda da bahsettiğimiz gibi daha iyi videolar çekmenize yardımcı olan bir ekipman. Ancak tek bir işlevi yok, görev adamı edasıyla birden fazla işi başarıyor. Ekipman, görüntü sabitleyici, halka şeklinde bir ışık, dahili mikrofon ve ayarlanabilir başlı bir tripoddan oluşuyor. Bu özelliklerin tümünü içeren ekipman ile, steadicamve ışıkdestekli videolar çekilebiliyor. Bu destek de şüphesiz daha profesyonel videoların önünü açıyor.



The miniRIGekipmanı ile telefonda daha iyi fotoğraf ve videolar çekmek mümkün. Ancak geliştirici tripodabir deGoProadaptörü eklemiş. Böylelikle aksiyon kamerasını da bu ekipman ile kullanmanın yolu açılıyor.



The miniRIG'e şimdilik 38 Euroile sahip olmak mümkün, fiyatı daha sonra 70 Euro‘ya çıkacak. Ancak üretime geçmesi için fonlanma hedefine ulaşması gerekiyor.



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