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The Legend Of Zelda Breath Of The Wild Tüm Zamanların En İyisi!
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the legend of zelda breath of the wild tüm zamanların en iyisi!

THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WİLD TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ!

Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Nintendo Switch'in çıkış oyunlarından biri olan The Legend of Zelda Breath of the Wild, tüm zamanların en iyisi olmaya aday.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:34
Puan Ver : The Legend Of Zelda Breath Of The Wild Tüm Zamanların En İyisi!(10/10)11


Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Nintendo Switch'in çıkış oyunlarından biri olan The Legend of Zelda Breath of the Wild, tüm zamanların en iyisi olmaya aday.



İlk olarak Nintendo Wii Uiçin duyurulan The Legend of Zelda Breath of the Wild, sonrasında bir dizi ertelemeye maruz kalmıştı. Nintendo Switch'in duyurulmasıyla birlikte, bu konsolun çıkış oyunu olarak lanse edilenThe Legend of Zelda Breath of the Wild, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu.



Nintendo Switchile eş zamanlı olarak satışa sunulan yapım için ayrı bir bundle içeriği de düzenlendi. Aynı zamandaWii Uiçin de raflardaki yerini alanBerath of the Wildiçin dünyanın önde gelen oyun mecraları ilk incelemelerini yayınladı.



Gamespot – 10

Eurogamer – 10

EGM – 9.5

Jeuxvideo – 20/20

Polygon – 10

Destructoid – 10

USgamer – 5/5

The Guardian – 5/5

IGN – 10

Attack of the Fanboy – 5/5

Giant Bomb – 5/5

Shacknews – 9

Nintendo Life – 10

RPG Site – 10

Videogamer – 9

Telegraph – 5/5

TIME – 5/5

Nintendo Insider – 10

CGMagazine – 9.5

God is a Geek – 10

Paste Magazine – 9.7

Easy Allies – 4.5/5



Oyunu inceleyen mecralarınyüzde 70'inden fazlasının tam puana layık gördüğü Breath of the Wild, şimdiden gelmiş geçmiş en iyi RPGoyunu olarak gösterilmeye başlandı. Oyun severlere eşsiz bir açık dünya deneyimi sunan yapım,Switch'e özel dinamikleriyle de göz doldurdu.



Eğer bu deneyimi yaşamak istiyorsanız en kısa sürede bir Nintendo Switchalmanız gerekecek. Bu arada şu anda Nintendo Switch'in ülkemizde resmi olarak satılmadığını da belirtelim.



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