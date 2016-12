Sony tarihinin en başarılı yapımlarından God of War 4 için iyi haber gelirken; diğer bir efsanevi oyun The Last of Us'un devamı hakkında üzücü bir söylenti ortaya atıldı.



Naughty Dog ve Sony Entertainment stüdyoları tarafından ortak olarak geliştirilen The Last of Us, 29 Temmuz 2014'de satışa sunuldu. Klişe zombi senaryolarının ve tekdüze hikayelerin aksine, tecrübeli savaşçı Joel ve genç Ellie, kıyamet sonrası, etrafları yamyam canavarlarla sarılı bir dünyada hayatta kalmalarını konu olan yapım, kısa süre içinde, Sony PS3 plaformunda 1 milyon adetlik satış rakamını geride bıraktı. Sony PlayStation 4 için geliştirilen sürüm ile birlikte The Last of Us, 1.5 milyon kopyaya ulaştı.



Elbette, bu kadar popüler bir oyunun devamının gelmesi değil, gelmemesi mucize olurdu. Tek olarak satın alınabilen genişleme paketi The Last of Us: Left Behind, ana senaryoya ciddi anlamda katkıda bulundu.



The Last of Us 2'nin, E3 fuarında tanıtılması yüksek ihtimal olarak gösteriliyordu. Maalesef, aksiyon kültü God of War'un dördüncü halkası God of War 4'ün aksine, gerilim-aksiyon yapımının yeni halkası, 14 Haziran 2016'da başlayacak E3 organizasyonunda tanıtılmayacak. En azından, Sony'e yakınlığıyla tanınan Shinobi602 isimli internet fenomeninin iddiası bu yönde.



Oyunun baş geliştiricisi Neil Druckmann, önceki aylarda devam oyununun yüzde 50/50 ihtimal olduğunu duyurmuştu.



Bu sırada Sony, ünlü yönetmen Sam Raimi'nin (The Evil Dead, Spider-Man üçlemesi, Drag me To Hell) oyunun film uyarlaması için Neil Druckmann ile ortak bir çalışma yürüttüklerini 2015 sonunda, resmi kanallardan açıklamıştı.



Oyunun devamının gelmesini umut etsek de, bunun başlangıcının E3 organizasyonunda olmayacağını söyleyebiliriz.



