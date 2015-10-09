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THE ECONOMİST: ERDOĞAN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK


THE ECONOMİST: ERDOĞAN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK
Tarih : 09 Ekim 2015, 14:58
Puan Ver : The Economist: Erdoğan Vazgeçilmez Bir Ortak(0/10)


İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi, Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini değerlendirdi. Dergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başındaki Brüksel gezisini değerlendirerek göçmen krizinin Erdoğan'ı AB nezdinde "vazgeçilmez bir ortak yaptığı" analizini yaptı.



"Roller değişti"



Recep Tayyip Erdoğanın gezisine geniş yer veren dergi, Erdoğanın gezisinde ana gündemin Türkiye'nin AB adaylığı olmadığını, Türk bakanların AB'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin AB'ye olduğundan daha fazla ihtiyacı olduğunu söylediğini ve artık rollerin değiştiğini yazdı.



"Avrupa'nın mülteci beceriksizliği"



AK Parti'nin 1 Kasım'daki seçimde, mecliste çoğunluğu sağlamak için mücadele ettiğini vurgulayan Economist, Türk liderlerin uzun yıllardır Avrupayı rica eden taraf olarak ziyaret ettiklerini ve insan hakları konusunda olumsuz bir tutumla karşılaştıklarını ancak bugün Avrupa'nın mülteci krizini beceriksizce yönetmesi nedeniyle Erdoğan'ın fazlasıyla öne çıktığını vurguladı.



"Erdoğan'ın görüşmeleriyle AB müzakereleri başarıya ulaşabilir"



Erdoğan'ın Brükselde AB'den Türk vatandaşları için vize muafiyetinin yanı sıra ekonomik yardım ve enerji alanında işbirliği de istediğini belirten dergi, AB liderleri ve Erdoğan'ın bu görüşmelerin ardından, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde son on yılda başarılandan daha fazlasını elde edebileceklerinin mümkün olduğu yorumunu yaptı.








Etiketler: The  Economist  Erdoğan  Vazgeçilmez  Bir  Ortak    haber

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