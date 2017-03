The Dwarves yeni güncelleme ile Türkçe dil desteğine sahip oldu. Techno Game tarafından yapılan çeviri, son haline ulaşarak yayınlandı. Peki, oyunun ücreti ne kadar? Oyunun sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde.



The Dwarves yeni güncelleme ile Türkçe dil desteğine sahip oldu. Techno Game tarafından yapılan çeviri, son haline ulaşarak yayınlandı. Peki, oyunun ücreti ne kadar? Oyunun sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde.



Türkiye'nin sayılı oyun çeviri takımlarından biri olan Techno Game, 13 Mart 2017'de THQ Nordic ile anlaşarakbüyük bir başarıya imza attı. Yapılan anlaşmanın sonucu olarak The Dwarves artık Türkçe alt yazılı olarak oynanabilecek. Ayrıca The Dwarves, THQ Nordic'in ilk Türkçe desteği olan oyunu olma şerefine de erişti. Markus Heitz'ın çok satan The Dwarves romanını temel alan oyun, RPG tarzında geliştirilmişti.



The Dwarves kısa bir süre için Steam üzerinden %40'lık bir indirimle 41,40 TL'ye satılmakta. Oyunun Digital Deluxe sürümü ise %40'lık bir indirimle 47,70 TL'ye satılıyor. Ek olarak bu indirimlerin 14 Mart 2017, saat 20.00'a kadar geçerli olduğunu söyleyelim.



“The Dwarves, zorlu gerçek zamanlı savaşlarıyla ve güçlü hikayesiyle ön plâna çıkmış bir fantastik RPG oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda kendine has becerisi bulunan 15 oynanabilir kahraman bulunmakta. Sayısız ork'u, devi, kara elf'i, bögnilim'i, zombiyi, kara büyücüyü ve daha nice düşmanını alt etmek için savaşını başlat.”Sözleriyle tanıtılan The Dwarves'ın sistem gereksinimleri ise aşağıda ki gibi.



MİNİMUM Sistem Gereksinimleri:







İşletim Sistemi: Window 7, 8, 8.1, 10









İşlemci: Q9650 / AMD Phenom II X4 940









Bellek: 6 GB RAM









Ekran Kartı: GTX660 / Radeon 7870 / 2GB









DirectX: Sürüm 11









Depolama:25 GB kullanılabilir alan







ÖNERİLEN Sistem Gereksinimleri:







İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10









İşlemci: Intel Core i7 3770 3,9 Ghz / AMD FX-8350 4 GHz









Bellek: 8 GB RAM









Ekran Kartı: GTX770 / R9 290 / 4GB









DirectX: Sürüm 11









Depolama:25 GB kullanılabilir alan







Yeni iPad Pro Nisan'dan önce tanıtılmayacak