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the division film oluyor

THE DİVİSİON FİLM OLUYOR

Ubisoft'un popüler video oyunu Tom Clancy's The Division için beyaz perde çalışmaları başladı.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:14
Puan Ver : The Division Film Oluyor(6/10)5


Ubisoft'un popüler video oyunu Tom Clancy's The Division için beyaz perde çalışmaları başladı. Arkasında, edebiyat ve sinemada çok başarılı eserlere imza atmış Tom Clancy markası yer alan The Division için yapılan hazırlıkta, başrolün Jake Gyllenhaal'a verildiği de Ubisoft'tan sızan bilgiler arasında yer alıyor.



The Division, bazı ufak tefek sorunları olmasına rağmen, 9,5 milyon aktif kullanıcı sayısıyla, stüdyonun en önemli oyunlarından biri olarak görülüyor ve şirkete yüzlerce milyon dolar kazandırmış durumda.



Jake Gyllenhaal içinse bu ikinci kez bir video oyun uyarlamasında başrol oynamak anlamına gelecek. Aktör daha önce de Prince of Persia'da başrolü üstlenmişti.



Oyun yakın geleceğin New York'unda geçiyor. New York'un bire bir modellendiği dev bir haritada geçen oyunda, salgın hastalık nedeniyle kapatılan New York'ta hayatta kalmaya çalışan siviller ile onları kötü niyetli çetelerden korumaya çalışan özel eğitimli ajanların öyküsü anlatılıyor.



Division ajanları, savunma kurumu Strategic Homeland'a bağlı olarak, bir felaket anında görev yapmak üzere normal hayatlarına devam eden askeri eğitimli bireylerden oluşuyor. New York karantina nedeniyle kapatıldığında ve yerel çeteler yağma ve cinayetlere başladığında Strategic Homeland Division şehirde günlük hayatlarına devam ederek gizlenmekte olan bu ajanları göreve çağırıyor ve oyun bu noktada başlıyor.



Samsung Türkiye'de liderliğini sürdürüyor








Etiketler: The  Division  Film  Oluyor    haber

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