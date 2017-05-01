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the beoplay p2 taşınabilir hoparlör görücüye çıktı

THE BEOPLAY P2 TAŞINABİLİR HOPARLÖR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ses sistemleri konusunda bilinen isimlerden Bang & Olufsen, The Beoplay P2 taşınabilir hoparlörünü görücüye çıkardı.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:08
Puan Ver : The Beoplay P2 Taşınabilir Hoparlör Görücüye Çıktı(9/10)10


Ses sistemleri konusunda bilinen isimlerden Bang & Olufsen, The Beoplay P2 taşınabilir hoparlörünü görücüye çıkardı.



Ses sistemleri söz konusu olduğunda mobilitenin artması ile taşınabilir hoparlör seçenekleri de fazlalaştı. Kullanıcıların tasarım, güç, kalite ve dayananıklılık gibi kategorilerde seçebileceği bir sürü model bulunuyor. Piyasanın büyük oyuncularından Bang & Olufsen'in de taşınabilir hoparlör modelleri bulunuyor ve firma seçeneklerini arttırarak The Beoplay P2taşınabilir hoparlörünü görücüye çıkardı.



The Beoplay P2′nin tasarımında Bang & Olufsen'in geleneksel çizgilerinin izinden gidilmiş. Ortaya minimal ve şık bir tasarım sunan bir taşınabilir hoparlör çıkmış. Hoparlör 0,75 inçliktweeter'i ile 360derece ses yayabiliyor. Dolayısıyla bulunduğu ortamın ortalarında konumlandırılması ile tüm odayı doldurabilir. Ancak P2'nin boyutlarına bakıldığında çok yüksek ses seviyeleri beklememek gerekir.



P2‘de fiziksel müzik kontrol tuşları bulunmuyor. Kullanıcılar hoparlörü Beoplayuygulaması ile kontrol edebiliyor. Uygulama kullanmayı sevmeyenler için hoparlörün yüzeyinin dokunmaya duyarlı olduğu ve çiftdokunmaile de müziklerin kontrol edilebileceğini de belirtelim. Ayrıca P2'yisallayarakda müzik kontrolünü ele almak mümkün.



The Beoplay P2‘nin global fiyatı 169Dolarolarak belirlenmiş ve bu fiyatın, boyutlarına göre pahalı olduğu düşünülebilir. Ancak Bang & Olufsen'inürünlerinin genelde pahalı olduğu biliniyor.



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