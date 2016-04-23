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tgc seçim sonucu belli oldu

TGC SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyeleri, üç yıl süreyle görev yapacak yönetim kadrosunu belirlemek için sandık başına gitti. İki listenin yarıştığı seçimi Turgay Olcayto'nun Başkanlığını yaptığı Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.

Tarih : 23 Nisan 2016, 15:27
Puan Ver : Tgc Seçim Sonucu Belli Oldu(9/10)8


- Yapılan sayımda, giriş kartı sayısının 793, içinde oy pusulası bulunan zarf adedinin de 793 olduğu görüldü. Zarflar açıldı ve geçerli - geçersiz oylar tek tek ayrıldı. Zarflardan çıkan oylardan 20'si geçersiz çıktı, 773'ünün geçerli olduğu anlaşıldı.



- Seçimi Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu Listesi kazandı. Kurullar itibariyle kazananların isimleri ve aldıkları oy sayısı şöyle:



YÖNETİM KURULU ASIL



Turgay Olcayto (557), Vahap Munyar (554), Recep Yaşar (520), Sibel Güneş (541), Gülseren Ergezer Güver (503), Ahmet Özdemir (519), İhsan Yılmaz (519), Oğuz Güven (523), Göksel Göksu (517), Niyazi Dalyancı (495), Celal Toprak (540)



YÖNETİM KURULU YEDEK



Atilla Güner (544), Şeref Oğuz (531), Pınar Aktaş (536), Semiha Öztürk Pişirici (519), Yalçın Türk (512), Zeki Efe (517), Garbis Özatay (539), Arif Kızılyalın (533), Hüseyin Başusta (503), Ziyneti Kocabıyık (500), Ümran Avcı (539)



DENETİM KURULU ASIL



Engin Başçı (538) , Ercüment Erkul (530), Arif Esen(530)



DENETİM KURULU YEDEK



Ali Yüksel (521), Mesude Erşan (555), Ayşegül Aydoğan (538)



ONUR KURULU ASIL



Şükran Soner (540), Doğan Hızlan (535), Rahmi Turan (521), Ergin Konuksever (540), Kamil Masaracı (503), Esat Yılmaer (519), Engin Köklüçınar (512)



ONUR KURULU YEDEK



Gökmen Karadağ (519), Doğan Şentürk (523), Abdurrahman Yıldırım (509), Nevin Akkaya (509), Reha Erus (537), Ahmet Çitoğlu (498), Ali Hıdır Er (490)



BALOTAJ KURULU ASIL



Muammer Tuncer (538), Nuray Özger (532), Azize Şenbülbül (519), Serkut Bozkurt (487), Gülay Oktar (511), Zafer Özcan (495), Haşmet Yavuz (510), Serkan Ocak (517), Mustafa Bakacak (525), Hilmi Hacaloğlu (541)



BALOTAJ KURULU YEDEK



Serpil Özkaynak (539), Faik Uyanık (524), Vecide Şener (510), Yonca Sevim (519), Uğur Gürtunca (501), Emrullah Özbey (481), Önder Balıkçı (501), Ali Kılıç (518), Yurttaş Tümer (513), Mehmet Emin Köpüklü (481)



- Kazanamayan Emeğe Saygı Grubu Listesi adayları ve aldıkları oy sayıları şöyle:



YÖNETİM KURULU ASIL



Sedat Bakıcı (213), M. Celal Başlangıç (222), Fatma Karaali İlem (221), Süleyman Boyoğlu (206), Namık Koçak (240), Rıdvan Akar (233), Süleyman Arat (234), Fatma Rüya Özkalkan (187), Tülin Dinçelli Pir (198), Bülent Mumay (208), Serpil Yılmaz Yurtsever (205)



YÖNETİM KURULU YEDEK



Saadet Önder (229), Musa Ağacık (227), Füsun Altınok (220), M.Yüksel Özbek (179), Murat Bayar (197), Nur Nirven Yılmaz (187), Bülent Kavuk (192), Olcay Büyüktaş (208), Fahamet Okçabol Gümrükçü (194)



DENETİM KURULU ASIL



Cengiz Kahraman (236), Murad Sezer (213), Nezahat Alkan Gülmüş (228)



DENETİM KURULU YEDEK



Veli Erdal Sarıboğa (216), Banu Kurt (221), Ercan Arıkan (216)



ONUR KURULU ASIL



Ulvi Yanardağ (231), O. Nahit Duru (206), Azer Bortaçina (211), Raşit Yakalı (193), Sevim Ertemur (223), Süleyman Sarılar (207), Cafer Ateş Çelik (198)



ONUR KURULU YEDEK



Emin Karaca (210), İnci Süer (215), Mustafa Çolak (189), Nuran Pekiner (198), Esra Erinç (209)



BALOTAJ KURULU ASIL



Yüksel Şengül (223), Ahmet Kasım Öngen (196), Murat Palavar (190), Şule Özçelik (241), Zeynep Nurten Uzer (206), Füsun Güvenç (207), Ayhan Temizsoy (189), Oğuz Uçar (206), Canan İnci Kiremitçi (199), A. Merih Bayraktar (184)



BALOTAJ KURULU YEDEK



Ayşe Yıldırım Başlangıç (220), Cafer Kurt (210), Semra Kardeşoğlu Kanar (203), Eyüp Sabri Karasakal (210), Çağatay Kudun (203), Sami Erdoğdu (207)



- Seçime bağımsız Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olan iki üyenin isimleri ve aldıkları oylar da şöyle:



Seraceddin Zıddıoğlu (11), Şükrü Disanlı (11)








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